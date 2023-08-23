Neymar’ın Al Hilal’den çılgınca taleplerinin hepsi kabul edildi

Brezilyalı yıldızı Suudi Arabistan Ligi’ne transfer etmek büyük bir maddi fedakarlık gerektirdi.

Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal’e transferi resmiyet kazanan Neymar’ı Suudi Arabistan’a taşıyan uçağın sahip olduğu lüks ve konfor dünya futbolunun gündemine oturdu. Paris’ten Rüyada 172 milyon sterlinlik bir uçakla uçan Neymar, Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda abartılı bir ışık ve piroteknik gösterisiyle tanıtılırken, lüks uçağın sahip olduğu ayrıcalıklar da dikkatleri çekti.

Uçağın sahibi Prens Al Waleed bin Talal, uçağı Neymar'a ücretsiz olarak ödünç verirken, uçakta uzun bir yemek masası ve çeşitli kanepelerin bulunduğu görüldü. İçerisinde birkaç yatak odası ve hatta altın bir taht bulunan uçağı bu hale getirmek için yaklaşık 400 yolcu koltuğunun söküldüğü ifade edilirken, Neymar’ın ayrıcalıkları bununla da sınırlı kalmadı.

İstekleri dudak uçuklatıyor

Sun Sport’ta yer alan habere göre Neymar yeni takımının sahiplerinden kendisi için üç lüks araba ve ailesi için de dört Mercedes G Wagon ve şoförlü bir Mercedes minibüs istedi. Neymar ayrıca şoförün kendisi, arkadaşları ve ailesi için yılın her günü 24 saat hazır olmasını talep ederken, tüm bu talepler Al Hilal yönetimi tarafından kabul edildi.

Neymar evdeki buzdolabının her zaman en sevdiği marka olan Açai suyu ile doldurulmasını ve aynı zamanda arkadaşları ve ailesi için Guarana içecekleri bulunmasını isterken, ayrıca evde üç saunanın yanı sıra Brezilya'dan gelen kişisel aşçısına yardımcı olması için bir yardımcı aşçı ve temizlikle ilgilenmesi için iki kişi de dahil olmak üzere beş tam zamanlı çalışan talebinde bulundu.

SunSport'a konuşan bir kaynak da Neymar'ın otellerde, restoranlarda ve izin günlerinde ziyaret edebileceği şehirlerde yapacağı konaklamaların tüm masraflarının Al-Hilal'in sahipleri tarafından karşılanacağını söyledi.