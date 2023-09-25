Neymar ile Jorge Jesus kavga çıktı! Jesus görevden alınabilir

Fenerbahçe ve PSG’nin ardından Al-Hilal’de buluşan ikilinin arasında esen soğuk rüzgarlar fiziksel bir tartışmaya dönüştü.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımının başına geçen Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile Suudi ekibinin bu yaz yaptığı en önemli transfer olan dünyaca ünlü yıldız Neymar arasında kriz çıktı. İspanyol basınından Mundo Deportivo’da yer alan habere göre ikili arasında Navbahor’a karşı oynanan maçtan sonra fiziksel bir tartışma yaşandı.

Habere göre hararetli tartışmanın nedeni Neymar'ın kötü performansı olurken, Jesus’un bu durumdan oldukça rahatsız olduğu ifade edildi.

Jesus görevden alınabilir

Neymar’ın yaşanan bu tartışmanın ardından Al Hilal yönetimiyle görüştüğü ve Jesus’un görevden alınmasını istediği ifade edilirken, Jesus’un kontratının 2024 yılına dek sürecek olması durumu oldukça karmaşık bir hale getiriyor.

Al-Hilal yönetiminin Neymar’dan gelen bu talebin ertesi günü Jesus’un menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edilirken, 69 yaşındaki çalıştırıcı en azından şu an için görevine devam ediyor. Sözleşmesi 2025 yılına kadar devam edecek olan Neymar’ın ise henüz gol sevinci yaşayamadığı Al-Hilal ile olan kontratı yılda 100 milyon euroluk bir ücreti içeriyor.