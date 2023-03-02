Eski voleybolcu ve OnlyFans yıldızı Key Alves, PSG yıldızı Neymar'ın, ikiz kardeşiyle üçlü seks talebinde bulunduğunu iddia etti.

NE OLDU? 23 yaşındaki Sao Paulo kızı, 2022'de yetişkinlere yönelik online eğlence dünyasında bir yıldız olmak için voleyboldan uzaklaştı ve OnlyFans'ta manşetlere çıktı. Alves, bu süreçte yeni mesleğinden eski mesleğinde kazandığından çok daha fazla para kazanabildiğini açıkladı. Paris Saint-Germain yıldızı Neymar'ın da Alves'in hayran kitlesinin bir parçası olduğu söyleniyor ve genç kız, Big Brother'ın Brezilya versiyonuna yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcudan kız kardeşi Keyt'i de içeren uygunsuz bir teklif yaptığını iddia etti.

NE SÖYLENDİ? Marca'nın aktardığına göre Alves, konuyla ilgili şunları söyledi: "Neymar ne dedi biliyor musunuz? İkimizle de (Kız kardeşi Keyt ile birlikte) seks yapmak istediğini söyledi."

Alves, talebi kibarca reddettiklerini de sözlerine ekledi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Neymar, La Liga devi Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon Euro'luk rekor ücretle transfer oldu ve 2017'den bu yana Paris ekibi için oynuyor.

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