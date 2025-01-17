Neymar'dan yıllar sonra gelen Mbappe itirafı: Her şey Messi geldikten sonra başladı!

Paris Saint-Germain'deki eski takım arkadaşlarını ve kulüp atmosferini değerlendiren Neymar, Kylian Mbappé’nin Lionel Messi’nin 2021’deki transferinden sonra kıskançlık yaşadığını açıkladı. Dünya Kupası efsanesi Romário’nun podcast programına konuk olan Neymar, bu durumun takım performansını etkilediğini ifade etti.
Brezilyalı yıldız, “Mbappé ilk geldiğinde ona ‘altın çocuk’ diyordum. Çok iyi bir uyumumuz vardı. Ancak Messi transfer olduktan sonra aramızda bir mesafe oluştu. Mbappé, beni kimseyle paylaşmak istemiyordu ve bu davranışlarına yansıdı” dedi.
2017’de Monaco’dan PSG’ye transfer olan Mbappé ve Neymar, kulübün Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşma hayallerinin önemli parçaları olarak görüldü.
Ancak Neymar, kulüpteki büyük egoların başarıya ulaşmalarını zorlaştırdığını söyledi. "Ego kötü bir şey değil, ama bir takımda herkesin koşması ve birbirine yardım etmesi gerekiyor. Bunu başaramazsanız kazanmanız imkansız" diye ekledi.
İlişkilerde çatışma
Neymar, PSG’deki başarı eksikliğini “büyük egoların iş birliği yapamaması” olarak özetledi ancak herhangi bir isim vermekten kaçındı. "Tek başına oynayamazsınız, yanınızdaki adamla iş birliği yapmak zorundasınız," ifadelerini kullandı.
Gelecek maç
Mbappé, 2023-24 sezonu öncesinde Real Madrid’e transfer oldu. Messi ise 2023 yazında PSG’den ayrılarak Inter Miami’ye katıldı. Neymar, Messi’nin PSG’den ayrılmasının ardından Mbappé’nin davranışlarındaki değişiklikleri detaylandırmasa da bu durumun takım içi dinamikleri etkilediğini belirtti.
Neymar’ın geleceği
Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımında forma giyen Neymar, sözleşmesinin bitimiyle birlikte Brezilya’ya dönme planlarının olduğunu da açıkladı. Neymar, futbol kariyerinin son döneminde ülkesinde oynamanın cazip bir seçenek olduğunu ifade etti.
Ne Mbappé ne de Messi, Neymar’ın bu yorumlarına karşı bir açıklama yaptı. Ancak Neymar’ın açıklamaları, PSG’nin neden Şampiyonlar Ligi hedeflerine ulaşamadığını bir kez daha tartışmaya açtı.