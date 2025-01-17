Neymar'dan yıllar sonra gelen Mbappe itirafı: Her şey Messi geldikten sonra başladı!

Brezilyalı yıldız, “Mbappé ilk geldiğinde ona ‘altın çocuk’ diyordum. Çok iyi bir uyumumuz vardı. Ancak Messi transfer olduktan sonra aramızda bir mesafe oluştu. Mbappé, beni kimseyle paylaşmak istemiyordu ve bu davranışlarına yansıdı” dedi.

2017’de Monaco’dan PSG’ye transfer olan Mbappé ve Neymar, kulübün Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşma hayallerinin önemli parçaları olarak görüldü.

Ancak Neymar, kulüpteki büyük egoların başarıya ulaşmalarını zorlaştırdığını söyledi. "Ego kötü bir şey değil, ama bir takımda herkesin koşması ve birbirine yardım etmesi gerekiyor. Bunu başaramazsanız kazanmanız imkansız" diye ekledi.