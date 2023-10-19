Barcelona ve PSG'nin eski yıldızı Neymar, yaşadığı son sakatlıktan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Brezilyalı yıldız Neymar, ülkesinin Uruguay’a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanıp 45+4’te yerini Richarlison’a bıraktı.

Daha sonra Neymar’ın kulübü Al Hilal, resmî internet sitesinde yaptığı açıklamada Brezilyalı yıldızın ön çapraz bağlarının koptuğunu duyurdu.

Bu haber hem Neymar hem de kulübün için oldukça kötü bir haberdi.

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Neymar ne söyledi?

Neymar, perşembe günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu çok üzücü bir an, belki de en kötüsü. Güçlü olduğumu biliyorum ama bu sefer aileme ve arkadaşlarıma daha çok ihtiyacım olacak.

"Sakatlanmak ve ameliyat olmak kolay değil, iyileşeli 4 ay olmuşken tüm bunları yeniden yaşadığınızı hayal edin."

Neymar'ın sahalara ne zaman dönebileceği henüz açıklanmadı.