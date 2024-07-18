PSG'nin süperstar döneminin sona ermesiyle birlikte, Neymar'ın Barcelona'dan ayrılık sürecine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Son iki yaz transfer döneminde Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'yi kaybeden PSG'de süperstarlar dönemi sona erse de bu yıldızların Paris'e geliş hikayeleri hala konuşulmaya devam ediyor.

Neymar, 2017 yılında PSG'nin FC Barcelona'dan 222 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyerek transfer ettiği ilk süperstar oldu. Aradan geçen yedi yılda, bu transferin etkileri ve Neymar'ın Camp Nou'dan ayrılma kararı hakkında görüşler sıkça dile getiriliyor.

Eski Barcelona başkan yardımcısı Javier Bordas, SPORT'a verdiği röportajda, Neymar'ın PSG'ye gitmek yerine Barcelona'da kalmasını istediğini ve hatta oyuncunun da geri dönmek istediğini belirtti. Bordas, Brezilyalı yıldızın geri dönmesi halinde büyük bir ödül kazanacağını da ifade etti.

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Ballon d'Or iddiası

Bordas, "Onun kalmasını isterdim ve geri dönmesi için seçenekler vardı. Eğer geri dönseydi, Barça ile Ballon d'Or kazanırdı. O kadar çok geri dönmek istiyordu ki ayrıldıktan birkaç hafta sonra bile geri gelmek istedi" dedi.

Neymar, 2020 yılında PSG ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın eşiğine geldi, ancak takım finalde Bayern Münih'e kaybetti. Yine de, eğer o maçı kazansalardı, takımın ödediği tüm bedel buna değecekti çünkü bu, kulübün uzun süredir peşinde olduğu bir kupaydı.