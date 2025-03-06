Neymar Barcelona'ya geri mi dönüyor? En yetkili isim açıkladı

Barcelona sportif direktörü Deco, Brezilyalı yıldız Neymar ile yeniden bir araya gelme ihtimalini değerlendirdi.

Ocak ayında Santos'a dönen Neymar, 33 yaşında yeniden Avrupa'nın büyük kulüplerinden birine transfer olmayı hedefliyor. Barcelona ile adı anılan Brezilyalı yıldızın, sezonun ikinci yarısında en az 15 gol atarak kendini kanıtlaması halinde Katalan ekibi tarafından değerlendirilebileceği öne sürülmüştü.

Deco, Neymar'ın yeteneklerine ve kariyerine olan saygısını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Neymar'ı destekliyorum. Onun mutlu olmasını istiyorum ve takımının ona ihtiyacı var. Futbolu seven herkesin mutlu bir Neymar görmeye ihtiyacı var."

"Şu an doğru zaman değil"

Ancak Deco, şu an için Neymar'ın Barcelona'ya dönme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti:

"Neymar buradan geçti, önemli bir oyuncuydu. Büyük başarılar kazandı. Ama bazen bu hikâyeler kendini tekrar etmez. Belki bir gün olabilir ama şu an Barcelona'nın Neymar'ı düşünme zamanı değil, Neymar'ın da bunu düşünme zamanı değil." Gelecek maç La Liga BAR OSA Maç önizlemesi

Barcelona, finansal durumu ve kadro yapılanmasını göz önüne alarak transfer planlarını titizlikle şekillendiriyor. Neymar’ın gelecekte Barcelona'ya geri dönme ihtimali halen açık olsa da, en azından 2025 yazında bu transferin gerçekleşmesi beklenmiyor.