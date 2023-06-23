Brezilya’nın efsane ismi, uzun bir süredir devam eden teknik direktör arayışlarına ilişkin net bir açıklamaya imza attı.

2024 Dünya Kupası’nın ardından Tite ile yollarını ayıran Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörünün Carlo Ancelotti olması beklenirken, yaşanan uzun sürece Neymar da dahil oldu.

Ancelotti’nin çok deneyimli bir teknik direktör olduğunu dile getiren efsane futbolcu, İtalyan çalıştırıcının Brezilya’yı 2026 Dünya Kupası’nda mutlu sona ulaştırabileceğini belirtti.

Neymar ne söyledi?

Ancelotti’nin kariyerine vurgu yapan Neymar, “Muhtemelen yabancı bir teknik direktörümüz olacak. Ancelotti her şeyi kazanmış bir isim ve bize çok şey öğreteceğinden eminim” dedi. Öte yandan Real Madrid yönetimi de Ancelotti’nin sezon sonunda bitecek olan kontratı nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştırdı ve alternatif teknik direktör arayışlarına şimdiden başladı.

Real Madrid’in ilk hedefinin Bayer Leverkusen’i çalıştıran İspanyol teknik direktör Xabi Alonso olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İlk Bundesliga sezonunda etkileyici bir takım izleten Alonso’nun sözleşmesi de Ancelotti gibi 2024 yılında bitiyor. 2009-2014 yılları arasında Real Madrid forması giyen Ancelotti, kariyerinde Jose Mourinho ve Pep Guardiola gibi isimlerle çalışmıştı.