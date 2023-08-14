Neymar adım adım Al-Hilal’e gidiyor

Efsane futbolcu Suudi Arabistan’dan gelen teklifi kabul etti.

Yeni sezona sürpriz Lorient beraberliğiyle başlayan PSG’de kadro dışı kalan Kylian Mbappe yeniden takıma dönerken, Neymar ise yol ayrımına geldi. Brezilyalı yıldızın Jorge Jesus’un çalıştırdığı Suudi Arabistan takımı Al-Hilal ile anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, efsane oyuncunun iki senelik sözleşme karşılığında 160 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

Fransız basınından L’Equipe’te yer alan haberde PSG’nin Neymar’ın transferiyle beraber 90 milyon euro kazanacağı belirtildi. Sakatlığından ötürü son resmi maçını Mart ayında oynayan Neymar, rekonstrüktif ayak bileği bağ ameliyatı geçirmişti.

Xavi istemedi

222 milyon euro ile transfer olduğu PSG’de oynadığı dönemde 118 kez gol sevinci yaşayan Neymar son yıllarda taraftarla zaman zaman gerginlikler yaşadı.

Adı eski takımı Barcelona ile de anılan Neymar, Xavi’nin bu transferi veto etmesi sonrasında Katalan ekibine dönememişti. PSG’de forma giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi’ni kazanma başarısı gösteremeyen Neymar, bu başarısızlık sonrasında hedef adam haline gelmişti. Neymar geride bıraktığımız sezonda 29 maça 18 gol ve 13 asist sığdırmayı başarmıştı.