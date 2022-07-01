Genç oyuncu, Premier Lig ekibinin formasını giymek için sabırsızlanıyor.

Kulüp, cuma günü yaptığı açıklamada, Newcastle United'ın Lille'den Sven Botmanı 42.9 milyon Dolar karşılığında transfer ettiğini açıkladı.

Botman, Premier Lig kulübüyle beş yıllık bir anlaşma imzalamadan önce salı günü sağlık kontrollerinden geçti.

Savunma oyuncusu Alex Murphy, Matt Targett ve Nick Pope'dan sonra takımın bu yaz transfer döneminde sözleşme imzaladığı dördüncü oyuncusu oldu.

Newcastle yeni transfer için ne dedi?

Premier Lig ekibi tarafından paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sven Botman, St. James' Park'a gelmek için bu haftanın başlarında prensipte kabul edilen bir anlaşmanın ardından Lille'den Newcastle United'a transferini tamamladı.

"United, iki sezonunda Ligue 1 şampiyonluğunu ve Trophée des Champions şampiyonluğunu kazanan kulüple beş yıllık bir sözleşme imzaladı.

"22 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalamak için Avrupa'nın dev kulüpleriyle rekabet ettik."

Genç stoper Botman ise yeni kulübündeki ilk açıklamasında şunları söyledi:

"Gerçekten çok mutluyum ve bu yeni maceraya başlamak için sabırsızlanıyorum.

"Newcastle United ile sözleşme imzaladım ve bugün, hayatımın en güzel günü.

"Bu seviyeye ulaşmak çok çalıştım. Çok heyecanlıyım."

Sven Botman kimdir?

22 yaşındaki defans oyuncusu, Fransız kulübünde iki sezon geçirdikten sonra Lille'den Newcastle'a transfer oldu.

2020-21 sezonunda Lille formasıyla Ligue 1 şampiyonluğunu kazandı ve toplamda 47 kez takımının formasını giyerken ligde 37 maçta oynadı.

Lille'den önce, Ajax'ın akademisinde kariyer yolculuğunda yükselişe geçti ve öncesinde SC Heerenveen formasını da terletti.

Botman, uluslararası alanda U-21 seviyesine kadar Hollanda için oynarken kasım ayında A Milli Takım düzeyinden çağrı aldı.

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