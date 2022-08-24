La Liga'yı kasıp kavuran genç yıldız, Premier Lig'de forma giymek için gün sayıyor.

Newcastle United, önümüzdeki günlerde La Liga'da forma giyen Alexander Isak'ın transferini tamamladı. Oyuncu ve kulüpler arasındaki son görüşmeler yapılmak üzere ve İsveçli santrfor, Premier Lig'de forma giyecek.

Ne olacak?

Newcastle, golcü oyuncu için 59 milyon Sterlin (69 milyon Dolar) teklif verdi ve GOAL bu bedel karşılığında transferin bittiğini onaylıyor.

Anlaşma, takımlar arasında nihai ayrıntılar belirlendikten sonra resmi hale getirilecek, ancak kişisel şartların şimdiden kabul edildiği bildiriliyor.

Çünkü oyuncu, Premier Lig ekibinde forma giymek için can atıyor.

Real Sociedad, bir süredir Isak'ın takımdan ayrılıp ayrılmamasına tam olarak karar veremedi ve oyuncuyu takımda tutmak için büyük bir çaba gösterdi.

Fakat, Newcastle'ın ısrarlı yaklaşımına daha fazla direnemedi ve oyuncunun transfer olmasına yeşil ışık yaktı.

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Sociedad, bu transferin gerçekleşmesinin ardından oyuncusunun yapacağı bir sonraki transferin % 10'luk kısmının da sahibi olacak.

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Newcastle için sırada ne var?

Isak, Newcastle'ın pazar günü Wolves ile karşılaşacağı maç için hazır halde bulunuyor.

Santrfor forma şansı bulmaması halinde, önümüzdeki çarşamba günü Anfield'da Liverpool ile oynayacakları maçta Premier Lig'e "merhaba" diyecek

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