Son dönemde yaptığı transferlerle dikkat çeken Newcastle United, yeni planlamasında takımdan ayrılan isimlere de ödeme yapıyor.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alındıktan sonra büyük bir yatırımla astronomik transferlere imza atan Premier Lig ekibi Newcastle United'ın, teknik direktör Eddie Howe'un yeni sezon planlamasında düşünmemesi nedeniyle takımdan ayrılan oyunculara haftada 100 bin sterlin'den fazla ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Takımdan kiralık olarak ayrılan Isaac Hayden ve Jeff Hendrick gibi oyuncuların takımdan bonservisleriyle ayrılmaya yanaşmadığı belirtilirken, The Telegraph'ta yer alan haberde kulübün takımdan kiralık olarak ayrılan bazı oyunculara hala büyük maaşlar ödediği kaydedildi.

Servet ödeniyor

Kulüpten bu şekilde uzaklaştırılan tüm oyuncuların eski yönetim tarafından transfer edilen isimler olması da dikkatleri çekti.

Stoke City forması giyen Dwight Gayle'ın haftalık 60 bin sterlin'lik kazancının 40 bini Newcastle tarafından ödenirken, Hendrick'in Reading'deki 50 bin sterlin'lik ücretinin de neredeyse tamamı Newcastle kasasından çıkıyor. Federico Fernandez'in Elche'deki maaşının üçte ikisini ödediği düşünülen Newcastle, bu yaz transfere 200 milyon sterlin harcamış ve kadrosunu dokuz isimle güçlendirmişti.