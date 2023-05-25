Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan İngiliz ekibi, Devler Ligi’ne dev bir transferle girebilir.

Premier Lig’de harika bir sezon geçiren ve İngiliz futbolunu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazanan Newcastle United, kendi jenerasyonunun en iyi golcülerinden biri olarak kabul edilen Dusan Vlahovic’in transferi için harekete geçti.

Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Vlahovic’i izleyen Juventus, resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Chelsea de istiyor

2022 kışında 67 milyon sterlin karşılığında Fiorentina’dan Juventus’a transfer olan ve uzun yıllar boyunca İtalyan devinin golcüsü olması beklenen Sırp yıldızın, Juventus’un yaşadığı yönetimsel problemler ve dalgalı formu nedeniyle satılabileceği belirtilirken, yaşanan mali problemler de Juventus’un Vlahovic’i satmak zorunda kalmasıyla sonuçlanabilir.

Habere göre Newcastle’in yanı sıra Chelsea, Manchester United ve Bayern Münih’in de transfer listesinde yer alan Vlahovic için Chelsea’nin 70 milyon sterlin teklif ettiği öne sürülürken, Newcastle’ın teklifi de merakla bekleniyor. Bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan golcü oyuncu, bu karşılaşmalara 15 gol ve bir asist sığdırmıştı.