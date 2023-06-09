Fenerbahçe’nin genç yıldızı gelecek sezon Premier Lig ekibinin formasını giyebilir.

Süper Lig’de şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran ve Türkiye Kupası’nı kazanmaya odaklanan Fenerbahçe’nin yıldızı Arda Güler’in Premier Lig’in dev takımlarından Newcastle United’ın transfer listesinde üst sıralarda olduğu öne sürüldü. Football Insider’da yer alan habere göre Arda’nın ailesi geçtiğimiz ay Dubai’de Newcastle yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde Arda’nın durumunu Newcastle’ın yanı sıra Barcelona ve Ajax’ın da yakından takip ettiği belirtilirken, Newcastle’ın bu transfer için yaklaşık 25 milyon euro ödemesi gerekebileceği belirtildi.

Başka takıma kiralanmayacak

Öte yandan haberde Newcastle’ın Arda’yı bu yaz kadrosuna katması halinde başka bir takıma kiralamak yerine kadroda tutacağı ve Şampiyonlar Ligi’nde süre vereceği kaydedildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 34 karşılaşmaya çıkan 18 yaşındaki oyuncu, bu maçlara altı gol ve beş asist sığdırmıştı. Son haftalarda gösterdiği performansla Fenerbahçeli taraftarların yüzünü güldüren Arda, son dönemde A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından sıklıkla milli takım kadrosuna da dahil ediliyordu.