Kadrosuna sansasyonel bir takviye yapmak isteyen İngiliz ekibi, İtalyan orta saha oyuncusu için 50 milyon euro önerdi.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Newcastle United, kadrosunu Milan’ın İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Daha önce bir başka İtalyan takımı Inter’in orta saha oyuncusu Nicolo Barella ile ilgilenen ancak bu oyuncuyu kadrosuna katamayan İngiliz ekibi, Tonali için 50 milyon euroyu gözden çıkardı.

Brescia formasıyla parlamıştı

The Athletic’te yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi’ne sansasyonel bir transferle girmek için şartları zorlayan Newcastle, 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katabilmek için tüm şartları zorluyor. Roberto Mancini tarafından İtalya A Milli Takım kadrosuna da davet edilen Tonali bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 48 maçta forma giyerken, bu maçlara iki gol ve dokuz asist sığdırdı.

Serie A’daki ilk sezonunu 2019-2020 sezonunda Brescia formasıyla geçiren Tonali, bu sezonun ardından Milan’ın yolunu tutmuştu.

Yüksek top tekniğiyle mevkisinde Avrupa’nın en özel oyuncularından biri olarak dikkat çeken Tonali’nin Milan’a transferi yaklaşık 20 milyon euro karşılığında gerçekleşirken, kırmızı-siyahlı takım oyuncuyu 50 milyon euroya satması halinde önemli bir gelir elde edecek.