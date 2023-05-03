Ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen Katalan ekibi, yıldız oyuncuya veda edebilir.

La Liga’da şampiyonluğa bir galibiyet uzalıkta yer alan ancak mali problemler nedeniyle zor bir dönemden geçen Barcelona’da Brezilyalı hücum oyuncusu Raphinha yeniden Premier Lig’e dönebilir.

Ünlü gazeteci Gerard Romero’nun aktardığı bilgiye göre Brezilya Milli Takımı’nın da formasını giyen yıldız oyuncu için 80 milyon euroyu gözden çıkartan Newcastle United, bu transfer için oldukça kararlı görünüyor.

Geçtiğimiz yaz Leeds United’dan 65 milyon euro karşılığında transfer edilen Raphinha özellikle sezonun ikinci yarısında Katalan ekibinin en etkili oyuncularından biri olarak öne çıkmıştı.

Barcelona teklifi La Liga'ya bildirdi

Şu ana dek tüm kulvarlarda 10 gol ve 11 asistle oynayan yıldız oyuncu, Ousmane Dembele’nin sakatlanmasının ardından teknik direktör Xavi’nin sağ kanattaki ilk tercihi olmuştu.

Gavi gibi yeni sözleşme imzaladığı oyuncularla yaptığı anlaşmaların tescil edilmesi için La Liga’nın finansal fair play kurallarına uyması gereken Barcelona’nın Newcastle yönetiminden gelen teklifi La Liga yönetimine bildirdiği ifade edilirken, bu durum Barcelona’nın Raphinha’yı satma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koydu. Daha önce Portekiz ve Fransa’da da top koşturan Raphinha, Premier Lig’deki son sezonunda 11 gol atmıştı.