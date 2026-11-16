Newcastle kapıyı Manchester United'a kapattı: İngiltere sol beki Lewis Hall ocakta satılık değil

Newcastle, Lewis Hall'u ocak ayından sonra da St James' Park'ta tutmaya kararlı. Bu karar, Manchester United'ın sol bek krizini çözmek isteyen Mauricio Pochettino'nun planlarına erken bir darbe vurdu. Lamine Yamal'ı durdurduğu maçın ardından İngiltere millî oyuncusunun satılık olmadığı belirtilirken Newcastle, Manchester United ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisi karşısında onu takımda tutmak için yeni bir mücadeleye hazırlanıyor.

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Newcastle, Hall'un ocakta satışını ihtimal dışı bıraktı

Newcastle'ın Lewis Hall'u ocak transfer döneminde satmaya niyeti yok. Bu karar, Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino için erken bir darbe oldu. Manchester United, 22 yaşındaki oyuncunun peşine yaz aylarında düşmüştü ancak sol bek, bunun yerine eylülde haftalık 150 bin sterlin değerinde yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak geleceğini Newcastle'a bağladı.

Press Association'a göre Newcastle, İngiltere millî oyuncusu için ocak ayında gelecek hiçbir teklifi değerlendirmeyecek. The Sun ise kulübün Hall'a 80 milyon sterlin değer biçtiğini ve Manchester United'ın yeniden teklif yapmaya hazır olması nedeniyle oyuncuyu takımda tutmak için yeni bir mücadeleye hazırlandığını aktarıyor.

Manchester United'ın sol beke acil ihtiyacı var

Luke Shaw ve Patrick Dorgu'nun bu sezon yaşadığı sakatlıklar, Manchester United'ı sol bekte ciddi biçimde seçenek sıkıntısına soktu. Bu sorun, Michael Carrick'i sağ bekler Diogo Dalot ve Noussair Mazraoui'yi solda oynatmaya zorladı. Eski orta saha oyuncusu, 11 maçta yalnızca bir galibiyet aldıktan sonra geçen perşembe görevden alındı.

Pochettino'ya kadroyu yeniden şekillendirmesi için ocakta önemli bir transfer bütçesi verilmesi bekleniyor. Yeni bir sol bek transferinin en önemli önceliklerden biri olduğu belirtiliyor. Hall listenin başında kalmaya devam etse de Newcastle'ın tutumu Arjantinli teknik direktörü başka seçeneklere yöneltebilir.

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Hall'un İngiltere performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti

Hall'un değeri, Thomas Tuchel'in ilk tercih ettiği sol bek olmasından bu yana hızla arttı. Pazar günü Madrid'de İngiltere'nin İspanya'yı 3-2 yendiği Uluslar Ligi maçında Yamal'a etkili olma fırsatı tanımadı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce sergilediği başarılı performansın ardından, sekiz ay içinde Barcelona kanat oyuncusuna karşı ikinci kez üstünlük sağladı.

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Bu performans, Hall'u Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bazılarının radarına soktu ancak Newcastle'ın satış yapma baskısı yok. Anthony Gordon, Sandro Tonali, Bruno Guimaraes ve Kieran Trippier'nin ayrılıkları, Newcastle'ın finansal kurallara uyumuna ilişkin endişeleri hafifletti.

Hall'un 2028'e kadar Newcastle'da kalması bekleniyor

Teknik direktör Matthias Jaissle'ye Hall'un bu sezon ayrılmayacağı güvencesi verildi. Kaynaklar, çocukluğundan beri Newcastle taraftarı olan oyuncunun en az 2028 yazına kadar kalacağına inanıyor.

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Jaissle ise ocakta bir forvet ve yeni bir 10 numara transferini hedefliyor. Hall, Manchester United'ın 2 Aralık'ta St James' Park'a yapacağı ziyarette rakibiyle karşı karşıya gelebilir.