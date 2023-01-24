İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli genç yeteneklerden biri olan Anthony Gordon, Everton'dan ayrılabilir.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Newcastle United, Everton forması giyen Anthony Gordon'u transfer edebilmek için harekete geçti.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Chelsea ve Tottenham'ın da takip ettiği genç oyuncu için 50 milyon sterlin talep eden Everton yönetimi ise gelecek teklifleri bekliyor.

Everton'ın Premier Lig'de 19. sıraya gerilemesi ve teknik direktör Frank Lampard'ın görevden alınması sonrasında yeni gelecek teknik direktörün Gordon için vereceği karar da merakla beklenirken, adı geçen isimler daha önce Leeds United'ı da çalıştıran Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa, Everton altyapısından yetişen Wayne Rooney ve Carlos Corberan oldu.

Newcastle yönetimi transfer döneminin son günü olan 31 Ocak'a kadar Gordon ile sözleşme imzalamayı beklerken, oyuncu da Newcastle'ın şartlarını kabul etmiş gibi görünüyor.

U21 Avrupa Şampiyonası'nda altı maçta forma giyen 21 yaşındaki Gordon, bu karşılaşmada dört golle öne çıkarken, turnuvanın en değerli oyuncularından olmayı başarmıştı.