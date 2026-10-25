Newcastle United, pazar günü Crystal Palace'ı 2-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı ve eleştirilerin hedefindeki teknik direktör Pierre Sage üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Brentford ise Dango Ouattara'nın ikinci yarıda attığı kritik beraberlik golüyle Hull City karşısında zorlu bir mücadele sonunda 1-1'lik beraberlik elde etti. Bu sonuçların ardından Newcastle sekizinci, Brentford altıncı sırada yer alırken Palace 17. sırada kaldı.

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Newcastle, Crystal Palace'ın sıkıntılarını artırdı

Newcastle, ev sahibi ekibin kötü ikinci yarı performansının ardından Selhurst Park'ta Crystal Palace'ın sıkıntılarına yenisini ekledi. Unutulacak bir ilk yarının ardından Matthias Jaissle'nin takımı, oyun yeniden başlar başlamaz golü buldu. Devre arasından yalnızca bir dakika kadar sonra Will Osula, Jacob Murphy'nin mükemmel ortasını gole çevirerek konuk ekibi öne geçirdi. Harvey Barnes ise Joe Willock'ın golünün daha önce iptal edilmesine yol açan kritik ofsayt kararının ardından, 60. dakika dolmadan sert bir vuruşla ikinci golü attı. Bu sonuçla Newcastle, ağustostan bu yana ilk kez gol yemeden tamamladığı bir maçın ardından 11 puana yükseldi. Crystal Palace ise yedi puanda kaldı.

Hull, evindeki yenilmezliğini sürdürdü

Pazar gününün diğer maçında Hull, MKM Stadyumu'ndaki yenilmezliğini sürdürdü ancak Brentford karşısında üç puanı alamadı. Ev sahibi ekip, Aaron Hickey'nin bir pası kontrol edemeyip ceza sahası içinde Tim Iroegbunam'a faul yapmasının ardından 24. dakikada öne geçti. Penaltıyı kullanan Oli McBurnie, topu kendinden emin bir vuruşla sağ alt köşeye göndererek 900 günü aşkın süre sonra ilk Premier Lig golünü attı. Caoimhin Kelleher doğru köşeyi tahmin etse de golü önleyemedi ve Hull devre arasına hak ettiği üstünlükle girdi.

Ouattara, Brentford'a bir puanı getirdi

Brentford, devre arasından sonra iyi bir karşılık vererek deplasmanda değerli bir puan aldı. Ev sahibi ekibin 63. dakikadaki dikkatsiz savunmasının ardından Igor Thiago'nun buluşturduğu Ouattara, fazla baskı görmeden topu ağlara göndererek eşitliği sağladı. Konuk ekip adına ikinci golü arayan Jaidon Anthony'nin şutunu Konstantinos Tzolakis kurtardı. Maçın son bölümünde Mohamed-Ali Cho, Joe Gelhardt'a bir orta yaptı ancak Gelhardt'ın isabetsiz vuruşu nedeniyle iki takım birer puanla sahadan ayrıldı. Brentford 11 puanla altıncı sırada yer alırken Hull, 10 puanla 10. sırada bulunuyor.

Sırada ne var?

Newcastle, önümüzdeki haftalarda bulunduğu sekizinci sıranın üzerine çıkmayı hedefliyor. Crystal Palace ise Sage üzerindeki artan baskıyı hafifletmek için olumlu bir sonuca şiddetle ihtiyaç duyuyor. Brentford ve Hull da ligde kritik galibiyetler almak için sıradaki maçlarına hazırlanmalı.