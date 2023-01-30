Newcastle United, Everton'dan Anthony Gordon'u renklerine bağladığını açıkladı.

NE OLDU? Newcastle, Gordon'un Goodison Park'tan St James' Park'a taşındığını doğruladı. 21 yaşındaki oyuncu, Everton'dan ayrılmak için baskı yaptıktan sonra 40 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Newcastle'a transfer oldu. Gordon, Eddie Howe'un ekibine katılmak için üç antrenmana çıkmamıştı.

NE SÖYLENDİ? Gordon, Newcastle'ın resmî internet sitesine şunları söyledi: "İlgiyi duyduğumdan beri, Newcastle'ın benim için iyi bir yer olduğuna ikna oldum. Taraftar kitlesi ve şehir, bana gerçekten uyuyor. Takımın teknik direktör altında oynama şekli de gerçekten bana uyuyor. Kulüp doğru yönde ilerliyor gibi görünüyor. Bunun gerçekten büyük bir adım olduğunu hissediyorum. İnsanlar henüz neler yapabileceğimi görmediler. Kulübün gidişatına bakılırsa, burada gerçekten başarılı olabilirim."

DAHA BÜYÜK RESİM: Newcastle'ın Gordon için büyük harcama yapma kararı, takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için güçlü bir aday haline gelmesinin ardından verildi. Howe'un takımı, oynadığı 20 maçın ardından Premier Lig tablosunda üçüncü sırada. Newcastle ayrıca Carabao Cup'ta da kupa arayışında.

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GORDON İÇİN SIRADA NE VAR? Yeni transfer, hafta ortasında Carabao Cup mücadelesinde Southampton'a karşı forma giyemeyecek. Cumartesi günü Premier Lig'de West Ham'a karşı oynanacak mücadelede ise yeni formasıyla ilk maçına çıkabilir.