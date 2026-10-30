Borussia Dortmund, geçen yaz transfer döneminde kesenin ağzını açarak yeni oyuncular için toplam 100 milyon eurodan fazla harcadı. Özellikle yüksek bonservis bedelleriyle alınan iki yetenekli Yunan oyuncu Konstantinos Karetsas (30 milyon euro) ve Giannis Konstantelias (26 milyon euro) dikkat çekti. Konstantelias sezon başında çapraz bağını kopardı, Karetsas ise bağ sakatlığıyla mücadele ediyor. Karetsas'ın cumartesi günü Bayern Münih'e karşı oynayıp oynamayacağı henüz belirsiz.

BVB, Joey Veerman ve Joane Gadou için de kesenin ağzını açarak sırasıyla 22 ve 19,5 milyon euro daha ödedi. Dortmund, bu dikkat çeken transferlerin yanı sıra iki Güney Amerikalı üst düzey yetenek Kaua Prates ve Justin Lerma'yı çok daha önce kadrosuna katmıştı. Ancak adı öne çıkan yeni transferlerin aksine, bu iki genç oyuncunun transferlerinden bu yana pek sesi çıkmadı. Peki iki genç yeteneğin son durumu ne ve BVB'ye transferlerinden bu yana neler yaşandı?

BVB'nin yeni transferi Justin Lerma'nın son durumu ne?

İkilinin son dönemde biraz gözden uzak kalmasının başlıca nedeni sakatlık talihsizlikleri. Her ikisi de şu anda forma giyemiyor ancak Lerma'nın durumu özellikle karmaşık. Ekvadorlu oyuncunun Independiente del Valle'den Dortmund'a transferi daha 2024'te kararlaştırılmıştı. Yaklaşık dört milyon euroluk transfer, hücuma dönük orta saha oyuncusunun 18. yaş gününü kutladığı geçen yaz tamamlandı.

Yeni kulübündeki ilk adımları başlangıçta umut vericiydi. Lerma, yaz hazırlık döneminde Regionalliga ekibi Rot-Weiss Oberhausen'a karşı oynanan hazırlık maçında ilk kez sahaya çıktı ve 3-1'lik galibiyette hemen bir gol attı. Bu başarılı başlangıç, BVB'ye hızlı ve sorunsuz uyum sağlayacağı yönünde umutları artırdı.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 13:30 BVB

Ancak hücum oyuncusu, ardından Fortuna Düsseldorf (1-2), Cerezo Osaka (0-1) ve FC Tokyo'ya (1-0) karşı oynanan hazırlık maçlarında bu performansını sürdüremedi. Sonrasında giderek geri planda kaldı. FC Arsenal ve AS Roma'ya karşı oynanan son iki hazırlık maçında Lerma, kadrodaki tek profesyonel oyuncu olarak her iki karşılaşmanın tamamını yedek kulübesinde geçirdi.

Teknik direktör Niko Kovac o dönemde sabır istemiş ve genç Ekvadorlunun durumunu şöyle değerlendirmişti: "Herkesi sahaya süremeyiz. Onun biraz daha zamana ihtiyacı var ve bu son derece normal. Dil konusunda zorluklar yaşanıyor. Kendisine baktığınızda fiziksel olarak da hâlâ biraz narin olduğunu görüyorsunuz; biraz kilo almasını sağlamalı, daha doğrusu kondisyonu üzerinde çalışmalıyız. Bu çocuk da diğer herkes gibi takımın bir parçası."

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Kas sakatlığı: Justin Lerma ne zaman dönecek?

Lerma, ağustos sonunda daha fazla maç tecrübesi kazanma fırsatı buldu. Premier League International Cup'ta BVB'nin U19 takımıyla Fulham'a karşı oynadı ve yine gol attı. Ancak bu sevincin buruk bir yanı vardı: Golünden yalnızca birkaç dakika sonra sağ üst bacağını tutan Ekvadorlu oyuncu, kas sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. BVB kesin bir teşhis açıklamadı ancak aradan iki ay geçti ve Lerma hâlâ forma giyemiyor.

Bu nedenle profesyonel takımda ilk maçına henüz çıkamadı. Lerma'nın sahalara ne zaman dönebileceği de şu an için belirsiz. Sportif işlerden sorumlu genel müdür Lars Ricken kısa süre önce, "Kas sakatlığı var ve bir sonraki duyuruya kadar oynayamayacak" dedi. Dönüşü için somut bir takvim vermedi.

Kovac da temkinli davranılması gerektiğini vurguluyor ve iyileşme sürecinde gereksiz risk almak istemiyor: "Justin'in sakatlığı kasla ilgiliydi. Kasın aynı yerden yeniden yırtılmaması için çok erken dönmemesine dikkat etmek gerekiyor. Onu dikkatli bir şekilde hazırlıyoruz ve aceleci tahminlerde bulunmuyoruz."

BVB'de büyük rekabet: Justin Lerma kışın ayrılacak mı?

Lerma kısa süre içinde tamamen iyileşse bile önünde başka bir zorluk var. Ekvadorlu oyuncunun görev yapabildiği hem merkez orta sahada hem de sol kanatta rekabet büyük. BVB'de kalıcı bir yer edinmek için Konstantelias, Karetsas (ikisinin de iyileşmesi hâlinde), Ethan Nwaneri, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka, Maximilian Beier, Fabio Silva, Marcel Sabitzer ve Felix Nmecha gibi tanınmış rakipleriyle mücadele etmesi gerekecek. Bu nedenle daha eylül ayında Ruhr Nachrichten ve WAZ tarafından, Dortmund yöneticilerinin Lerma'yı kışın kiralamayı düşündüğüne dair haberler yayımlanmıştı.

Lerma'nın BVB'nin U23 takımında oynama hakkının bulunmaması da durumu zorlaştırıyor. Bu yüzden sakatlığının ardından önce Regionalliga'da yeniden maç ritmi kazanma gibi önemli bir imkândan yoksun. Daha fazla süre alabilmesi için şimdilik tek seçenek U19 takımına dönmek.

Kaua Prates, HSV karşısında BVB'deki ilk maçına çıktı

Dortmund, Prates için Lerma'ya ödediğinden de fazlasını harcadı. Yedi milyon euroluk bonservis bedeli kesin olarak kararlaştırıldı; bonuslarla buna beş milyon euro daha eklenebilir. BVB, Brezilyalı oyuncuyu birinci lig ekibi Cruzeiro Belo Horizonte'den transfer ederek kendisiyle 2031'e kadar sözleşme imzaladı. Prates için de taraflar kesin transferden altı ay önce anlaşmış, sol bek geçen yaz 18 yaşındayken Dortmund'a gelmişti.

Prates'in BVB'deki sportif başlangıcı Lerma'nınkinden biraz daha iyi geçti, ancak onun için de her şey planlandığı gibi gitmedi. Prates, Dortmund'a üst bacak sakatlığıyla geldiği için hem antrenmanların başlangıcını hem de Asya turunu kaçırdı. Yeni takımıyla ilk kez Arsenal ve Roma'ya karşı oynanan hazırlık maçlarında sahaya çıktı.

Lerma'nın aksine Prates, daha sonra profesyonel takımla bir resmî maçta da oynama fırsatı buldu. Ağustos sonunda Hamburger SV'ye karşı alınan 2-0'lık Bundesliga galibiyetinde ilk maçına çıktı ve sol bekte altı dakika görev yaptı. Bunu başka kısa süreli forma şansları izledi: DFB-Pokal'ın ilk turunda HEBC Hamburg'a karşı alınan 5-0'lık galibiyette 32 dakika sahada kaldı, Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'e karşı kazanılan 3-2'lik maçta ise sekiz dakika daha oynadı.

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Kaua Prates de Justin Lerma'ya benzer bir sorunla karşı karşıya

Brezilya U20 millî takım oyuncusu, sonrasında Bundesliga'da neredeyse sürekli olarak en azından maç kadrosunda yer aldı. Ancak HSV maçından bu yana bir daha süre alamadı. Prates yalnızca Stuttgart'a karşı ve son olarak Eintracht Frankfurt karşısında kadroda değildi. Stuttgart maçını başka nedenlerle kaçırırken Frankfurt karşısındaki yokluğu yine sakatlıktan kaynaklandı. Bir kez daha kas sakatlığıyla uğraşmak zorunda kaldı.

En azından bu konuda artık iyimser olmak için bir neden var: Prates yeniden bireysel antrenmanlara başladı. Böylece Brezilyalı spor gazetecisi Joaquim Viana'nın SPOX için kullandığı ifadeyle "savunma canavarı", yakında teknik direktör Niko Kovac için yeniden bir seçenek olabilir.

Ancak Prates de BVB'de büyük bir rekabetle karşı karşıya. Brezilyalı oyuncu savunmada çok yönlü; sol bek, stoper ve sol kanatta görev yapabiliyor. Stoperde Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Joane Gadou ve Ramy Bensebaini'den oluşan yerleşik dörtlünün arkasında fazla forma şansı bulması zor. Üstelik kaptan Emre Can da bir noktada dönecek; Luca Reggiani ve Filippo Mane de var.

Sol tarafta ise Kovac, kanat beki olarak görevlendirilmeye başlanan Maxi Beier'i kullanmayı sevse de Daniel Svensson genel olarak ilk tercih.

Bu nedenle Prates için ilk hedef, BVB'deki seviyeye ve beklentilere adım adım alışıp aldığı süreyi artırmak olacak. Çok yönlülüğü, uzun ve yorucu sezon ilerledikçe belirleyici bir avantaja dönüşebilir.