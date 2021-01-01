Nemanja Matic'ten Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak paylaşım

Sırp futbolcu, Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes'e takılmadan edemedi.

Manchester United'ın orta saha oyuncusu Nemanja Matic, Portekiz'in sayılmayan golü üzerine Portekizli oyunculardan Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo ile şakalaştı.

Hatırlanacağı üzere Ronaldo, Sırbistan maçında sayılmayan golünün ardından çılgına dönmüş, kaptanlık pazubandını yere fırlatıp sahayı terk etmişti.

Maçın ardından ise hakem Danny Makkelie, Portekiz'den özür dilemişti.

Ne söylendi?

Sırp futbolcu Nemanja Matic, Instagram hesabından gündeme oturan pozisyonun ekran görüntüsünü paylaştı.

Fakat görüntü, henüz top çizgiyi geçmeden çekilen bir fotoğraftan ibaretti ve Matic, şakacı bir dille hakemin doğru karar verdiğini söyledi:

"Şimdi her şey açık, değil mi?"

Matic bu hikâyeye, Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes ile Cristiano Ronaldo'yu da etiketledi.

'VAR' neden müdahale etmedi?

Dünya Kupası Elemeleri'nde 'VAR' sistemi şu anda kullanılmıyor. Bu yüzden bu tür pozisyonlar, tartışmaların önünü açıyor. Karşılaşma sonrasında A Bola'ya konuşan Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, konuyla ilgili şu sözleri söyledi:

"Hakem özür diledi ve ona büyük saygı duyuyorum, ancak böyle bir müsabakada 'VAR' veya gol çizgisi teknolojisi olmaması hoş görülemez."

"Top, kalenin yarım metre içindeydi, çok açıktı. Hakem benden özür diledi ama bu sorunu çözmeyecek."

"Hakemler hata yapıyor, onlar da insan, ancak VAR bunun için var."

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Hem Portekiz hem de Sırbistan, 2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda ilk üç maç sonunda 7 puan elde etti.

Grupta Lüksemburg'un 3 puanı bulunurken, İrlanda Cumhuriyeti ve Azerbaycan ise henüz puanla tanışamadı.

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