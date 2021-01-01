Nedved: Ronaldo da Pirlo'da Juventus'ta kalacak

Juventus'ta Cristiano Ronaldo ve Andrea Pirlo'nun kulüpteki geleceklerine dair söylentilere noktayı koyan isim Pavel Nedved oldu.

Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, Cristiano Ronaldo'nun İtalyan takımındaki geleceğine dair spekülasyonlara nokta koydu. Ronaldo'nun takımının Porto'ya elenmesinin ardından hayal kırıklığı yaşadığı ve Juventus'tan ayrılarak eski takımı Real Madrid'e döneceği yönündeki iddiaları değerlendiren Çek futbol adamı, bu iddiaların gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu söyledi.

Nedved ne söyledi?

DAZN'a yaptığı açıklamada Ronaldo'nun Juventus ile olan kontratının 30 Haziran 2022'ye kadar süreceğinin altını çizen Nedved, ayrılık haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

"Cristiano hem saha içindeki yeteneğiyle hem de saha dışındaki imajıyla bizi futbolun zirvesine taşıdı. 120 maçta 100'den fazla gol atmış bir oyuncuyu başarısızlıkla suçlayamazsınız.

"Elbette eleştirilebilir. Yaptığımız işin bir gereği olarak hepimiz eleştiriye açığız ancak istatistiklerini ve takıma kattıklarını görmezden gelemeyiz.

"Ronaldo futbol dünyasının gördüğü en büyük yeteneklerden biri ve bütün büyük hedeflerine çok çalışarak ulaşmayı başardı. Juventus'un oyuncusu ve kontratının sonuna dek öyle kalacak. O dokunulmaz."

Pirlo ile yola devam

Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden ve Serie A'da lider Inter'in 10 puan gerisine düşen Juventus'ta teknik direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrılacağı iddialarına da değinen Nedved, genç teknik adamın kariyerini Juventus'ta sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

"Pirlo bizim hocamız ve yüzde 100 öyle de kalacak. Sezon başında ortaya çıkabilecek problemleri de göz önünde bulundurup, projemiz için doğru ismin Pirlo olduğuna karar verdik.

"Yaşabileceğimiz sorunların farkındaydık ve yolumuza Pirlo ile devam edeceğiz. Elimizde çok genç ve gelişime açık bir takım var. Pirlo harika bir teknik direktör olmak için gereken her şeye sabip ve bizim ona olan inancımız devam edecek."