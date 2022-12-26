Lionel Messi'yi kaygılandıracak çok fazla oyuncu oyuncu olmayabilir ancak Zlatan Ibrahimovic'in Barcelona'ya transferi onu endişelendirmişti.

Zlatan Ibrahimovic, 2009'da Inter'den Barcelona'ya transfer olmuştu

Nou Camp'taki kariyeri pek iyi gitmedi

Ancak ilk geldiğinde Messi'yi endişelendirmeye yetmişti

NE OLMUŞTU? Messi Gizemi adlı kitabı kaleme alan Alex Juillard ve Sebastian Fest, GOAL'e 2012'de Messi, Zlatan ve Guardiola üçlüsü arasında yaşananları anlatmışlardı. Kitaba göre, Guardiola'nın çok ısrar ettiği Ibrahimovic transferi aslında Messi için kötü bir haber demekti. Arjantinli yıldız bu durumun farkına vardıktan sonra düşüncelerini Guardiola ile paylaşmaya karar verdi.

MESSI, GUARDIOLA'YA NASIL MESAJ ATTI? Lionel Messi, hocasına, "Görüyorum ki artık bu takım için o kadar da önemli değilim galiba..." şeklinde bir mesaj attı. Şaka yapmıyordu, üst üste iki maç kötü performans sergilemesinin ardından kendine kızmıştı ve Barcelona'daki rolünü sorgulamaya başlamıştı.

ZLATAN IBRAHIMOVIC NE YAPTI? David Villa, daha sonraki sezon Ibra'nın yerine Barcelona'ya transfer edildiğinde, El Pais'e Messi için şunları söylemişti: "Bir gün Messi'nin fotoğrafları her yeri kapladığında ve yanında ben de göründüğümde, onunla birlikte top oynadığımı gururla anlatabileceğim." Fest ve Juillard'a göre Ibrahimovic de benzer bir davranışa sahip olabilirdi. Ancak Camp Nou'ya adımını atar atmaz Messi ile aynı maaşı almayı talep etti. Ayrıca Ibrahimovic, "Ben Zlatan" isimli otobiyografisinde Guardiola hakkında şunları söyledi: "O Messi'yi mutlu etmeyi tercih etti. Bana değer vermedi."

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