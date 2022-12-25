Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo aşkının perde arkasında bir trajedi yatıyor

2022 Dünya Kupası'nı kazanarak mirasını pekiştiren Lionel Messi'nin değişmezlerinden biri de eşi Antonella Roccuzzo, peki onların aşk hikayesi nasıl?

Messi kupa koleksiyonuna Dünya Kupası'nı da ekledi

Arjantinli yıldızı ailesi, Katar'daki turnuva boyunca yalnız bırakmadı

35 yaşındaki oyuncu, çocukluk aşkına gönlünü 9 yaşında kaptırmıştı

NE OLDU? Muhtemelen son turnuvasında yer alan Lionel Messi sonunda zaferi, 2022 Dünya Kupası'nda tattı. Arjantinli yıldız kupayı, kendisini Katar'da yalnız bırakmayan ailesiyle kaldırdı. Peki Lionel Messi ile Antonella Roccuzzo'nun aşk hikayesi nasıl?

MESSI İLE ANTONELLA AŞKI NASIL BAŞLADI? DailyStar'da yer alan bilgilere göre, Lionel Messi, Antonella Roccuzzo'ya 9 yaşından beri aşık. Arjantinli yıldız, çocukluk aşkını ilk olarak bir arkadaşının evinde görmüş ve gönlünü kaptırmış. Bu sıralarda aralarında bir sıcaklık yaşansa da Messi'nin henüz 11 yaşında Barcelona'ya gitmesi aşka mesafe getirmiş. Fakat Antonella Roccuzzo'nun diş hekimliği okuduğu sırada yaşadığı bir trajedi bu aşkı tekrar canlandırmış. Antonella, en yakın arkadaşını bir trafik kazasında kaybedince Messi çocukluk aşkını teselli etmek için İspanya'dan onun yanına uçmuş. Böylece bu aşk kaldığı yerden devam etmiş.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Antonella Instagram

Getty Images

DAHA SONRA NE OLDU? Messi ile Antonella aşklarını ilk olarak 2009'da kamuoyuna duyurdu. Üç yıl sonra da ilk oğulları Thiago dünyaya geldi. 2015'te Mateo'yu kucaklarına alan çiftin 2018'de de son oğulları Ciro doğdu.

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