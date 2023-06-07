Arjantinli süper yıldız, uzun uğraşlar sonucunda transfer olacağı takım hakkındaki kararını verdi.

NE OLDU? Messi, Paris Saint-Germain'deki sözleşmesi resmi olarak 30 Haziran'da sona erdiğinde serbest kalacak ve kulüp, Ligue 1 sezonunun son maçından önce ayrılacağını doğruladı.

35 yaşındaki oyuncunun bir sonraki hamlesine ilişkin spekülasyonlar, Barcelona'nın onu Camp Nou'ya geri getirme girişimlerini kamuoyu önünde hızlandırmasıyla yoğunlaştı. Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal de son aylarda Messi'yi transfer etmek için çok uğraştı, ancak Guillem Ballague Messi'nin kariyerine Amerika'da devam edeceğini açıkladı.

BÜYÜK RESİM: Inter Miami, ticari ortakları Apple ve adidas'ın yardımıyla Messi'yi transfer etme yarışını kazandı . The Athletic, süper yıldızın Apple TV+'ın MLS Season Pass gelirinden pay alacağını bildirirken Adidas, ona uzun vadeli ilişkilerini güçlendirmek için bir kar paylaşımı anlaşması teklif etti.

VE DAHA FAZLASI: Messi'nin babası bu hafta başında oğlunun Barselona'ya dönmekten yana olduğunu itiraf etti, ancak istikrarsız mali durumları nedeniyle nihai bir anlaşmanın yapılması zor görünüyordu.

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MESSI İÇİN SIRADA NE OLACAK? Yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstar, Inter Miami formasıyla ilk maçına 21 Temmuz'da, Ligler Kupası'nda Meksika ekibi Cruz Azul'a karşı çıkacak.

Javier Morales şu anda kadroya geçici olarak liderlik ediyor, ancak Messi'nin Barça ve Arjantin'deki eski teknik direktörlerinden biri olan Tata Martino, takımdan kovulan Phil Neville'in yerini alacak gibi görünüyor.