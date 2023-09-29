Nasser Al-Khelaifi: PSG Kylian Mbappe’ye sahip olmaya devam edecek!

Geleceği belirsizliğini koruyan Kylian Mbappe’nin PSG’de kalma ihtimali belirdi.

PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe’nin geleceğine dair belirsizlik sürerken, başkan Nasser Al-Khelaifi PSG taraftarlarını umutlandıran bir açıklama yaptı. Dünyaca ünlü yıldızın PSG’yi çok sevdiğini belirten Al-Khelaifi’nin bu sözleri PSG taraftarları için umut ışığı oldu.

Sözleşmesini yenilememesi halinde 1 Ocak’tan itibaren gelecek sezon için istediği kulübe imza atabilecek olan Mbappe’nin Real Madrid kadrosuna katılmasına kesin gözüyle bakılırken, Al-Khelaifi’den sürecin seyrini değiştirebilecek bir açıklama geldi.

Al-Khelaifi umut dağıttı

Meczyki'ye verdiği demeçte, “Kylian Mbappe bir PSG oyuncusu. Kulübü çok seviyor. O harika bir oyuncu. Dünyanın en iyisi. Ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz ve sahip olmaya devam edeceğiz” dedi.

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Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Liverpool’un da transferi için büyük bir ilgi gösterdiği Mbappe bu sezon PSG formasıyla çıktığı altı karşılaşmada sekiz gol attı. Sezon başında PSG’nin yeni sezon kampına dahil edilmeyen ve kadro dışı bırakılan Mbappe, Fransa ile iki Dünya Kupası finali oynarken, ülkesi adına Dünya Kupası’nı kazanan efsaneler arasına adını yazdırmıştı.