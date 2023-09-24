Nasser Al-Khelaifi’den Lionel Messi’ye sert cevap

PSG’nin başkanı Dünya Kupası sonrasında yaşadığı hayal kırıklığını gizlemeyen Messi’ye basın aracılığıyla cevap verdi.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Lionel Messi’nin Arjantin Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından kulübün kendisini yeterince görkemli bir şekilde tebrik etmemesi yönündeki eleştirisinin üzerine efsane oyuncuya yanıt verdi. Lisandro Martinez ve Alexis Mac Allister gibi isimlerin kulüplerinde yoğun bir ilgi gördüğünü belirten Messi, buna rağmen PSG’ye döndüğünde hayal kırıklığına uğradığını belirtmişti.

Al-Khelaifi ne söyledi?

Arjantin’in finalde Fransa’yı yendiğini hatırlatan Al-Khelaifi, “Herkesin gördüğü bir video yayımladık, Messi’yi antrenmanda kutladık ve bu kutlamayı özel olarak da gerçekleştirdik. Onun bu başarısına saygı duymakla birlikte biz bir Fransız kulübüyüz. Stadyumda kutlama yapmak elbette hassas bir konuydu. Yendiği ülkeye, Fransa takımındaki takım arkadaşlarına ve taraftarlarımıza da saygı duymalıyız” dedi.

PSG’de geçirdiği iki yılda kulüple zaman zaman gerilimler yaşayan Messi, iki senelik kontratı boyunca zaman zaman taraftarlardan da tepki almıştı. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrılma kararı alan efsane oyuncu, eski takımı Barcelona’ya dönmek istese de Katalan ekibinin mali durumu nedeniyle gerçekleşmeyen bu hayal sonrası Inter Miami’ye transfer olmuştu.