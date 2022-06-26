Ander Herrera, PSG'den takım arkadaşı Lionel Messi'yi savundu: "50 gol atmazsa insanlar konuşur"

Herrera, Messi'nin üzerine çok fazla gidildiğini düşünüyor.

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Ander Herrera'nın gözünde tüm zamanların en iyi futbolcusu olmaya devam ediyor.

Yıldız forvet geçen yaz Barcelona'dan Parc des Princes'e geldi ve Ligue 1 şampiyonluğunu kazandı.

Ancak Barcelona'daki istatistiklerinin aksine Fransa'da gol bulmakta zorlandı. Ancak Herrera, Messi'nin üzerine çok fazla gidildiğini düşünüyor.

Ne söylendi?

AS'ye konuşan Herrera, "Sezon başına 50 gol istiyorsunuz. Gol atamadığında insanlar konuşur."

"Leo'nun Ligue 1'de tüm zamanların rekoruna sahip olduğunu da unutmamalıyız . Şutları 10 kez direkten döndü. 10 gol daha atmış olsaydı, Leo için çok iyi bir sezon olurdu.

"Ama benim için tartışmasız tüm zamanların en iyisi. Şimdi günlük hayatını tam bir alçakgönüllülükle ve insanlara karşı her zaman gülümseyerek geçirmesi nedeniyle ona daha da çok hayranım."

Mbappe konusu

Mbappe'nin Real Madrid'i reddederek PSG'de kalma kararı yılın spor hikayelerinden biri oldu.

Herrera, ikili arasında devam eden bir ortaklığın genç Fransıza fayda sağlayacağını belirterek, "Kylian, Leo'dan çok şey öğrenebilir. Topla doğru yerde buluşmayı ve kale önünde daha etkili olmayı ondan alabilir.

"Belki de Messi'nin şu anda 50 gole ihtiyacı yoktur. Cristiano [Ronaldo] gibi diyebiliriz. Bu oyuncular asla seviyelerini düşürmezler."

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