Napoli'nin gözü Cengiz Ünder'de
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Napoli, Cengiz Ünder'i kadrosuna katabilir.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun geçtiği bilgiye göre Serie A ekibi, Kalidou Koulibaly'yi Manchester City'ye satması halinde bu transferden gelecek parayı Cengiz Ünder, Jeremie Boga, Sokratis Papastathopoulos ve Jordan Veretout gibi isimlerin transferi için harcamayı planlıyor.
Koulibaly'nin menajeri, Manchester City'ye teklifi artırmaları gerektiğini iletmiş durumda. City'nin daha iyi bir bonservis bedeli karşılığında 29 yaşındaki stoperi kadrosuna katması bekleniyor.
Cengiz Ünder üç sezondur formasını terlettiği Roma'da 88 maça çıktı, 17 gol attı.
23 yaşındaki A Milli futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2022'de sona eriyor.