Napoli'den Eljif Elmas'a ceza kapıda

Napoli yönetimi, milli arada Makedon basınına verdiği açıklamalardan ötürü Eljif Elmas'a yaptırım uygulayacak.

2019-20 sezonu öncesi 'den 'ye transfer olan 20 yaşındaki futbolcu Eljif Elmas kulüp yönetiminden ceza alacak.

Makedonya'nın ile oynayacağı maç öncesi ülke basınına demeç veren Elmas, "İtalyan liginin 'den daha üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. İtalya'da oyunun taktiksel yönü daha ağır basıyor ve Türkiye'ye göre daha defansif bir anlayış hakim. Fenerbahçe'de buraya göre daha çok zorlanmıştım" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Tuttosport, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in kamp kurallarına uymayan futbolcularını disipline sokmak için birtakım yaptırımlar uygulayacağını öne sürdü. Bunların başında ise futbolcuların izinsiz olarak basınla konuşmasının yasaklanması geliyor. Ayrıca De Laurentiis'in, kulübün imajını zedeleyecek her türlü açıklamadan kaçınılmasını istediği; aksi takdirde oyuncuların maaşında kesintiye gideceği ifade edildi. Futbolcuların maaşlarında %25'e kadar bir kesinti sınırı mevcut. Ancak Napoli'nin bu kesintiyi iki katına çıkaracağı söyleniyor.

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Napoli'nin iletişim sorumlusu Nicola Lombardo, kulübün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, verdiği demeçler sebebiyle Eljif Elmas'a karşı yaptırım uygulanacağını şöyle açıkladı:

"SSC Napoli, yasağa rağmen Eljif Elmas'ın kulüp izni olmadan basınla konuştuğunu doğruluyor. SSC Napoli bu nedenle oyuncuya karşı dava açma hakkını saklı tutar."

Napoli'nin nasıl bir ceza uygulayacağı henüz resmiyet kazanmazken oyuncunun avukatı ile görüşüleceği belirtildi.