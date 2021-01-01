Napoli'de Maurizio Sarri sesleri

Juventus'u şampiyonluğa taşıdıktan sonra görevden alınan Maurizio Sarri, eski takımı Napoli'nin başına yeniden geçebilir.

Serie A'da lider Inter'in 13 puan gerisine düşen Napoli'nin sezonu Gennardo Gattuso ile tamamlayacağı ve önümüzdeki sezon eski teknik direktörü Maurizio Sarri ile çalışmak istediği öne sürüldü.

Tuttosport'ta yer alan haberde Napoli'nin daha önce kulüpte üç sezon çalışan ve iki defa ikincilik elde eden deneyimli teknik adamla yeniden çalışmayı planladığı belirtildi.

Şampiyonluk yetmedi

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile zaman zaman kişisel anlaşmazlıklar yaşayan Sarri, 2017-2018 sezonunun sonunda takımdan ayrılmış ve Premier Lig takımlarından Chelsea'nin başına geçmişti.

Chelsea'deki tek sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İtalyan teknik adam geçtiğimiz sezon Juventus ile ülkesine dönmüş ve siyah-beyazlı takımı Serie A şampiyonluğuna taşımasına rağmen sezon sonunda koltuğunu Andrea Pirlo'ya teslim etmişti.

Juventus'un yıllık 6 milyon euro kazandığı kontratı Haziaran 2022'ye kadar sürecek olan Sarri'nin sözleşmesini bu sezon sonunda 2,5 milyon euro karşılığında feshetme hakkı bulunuyor.