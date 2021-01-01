Napoli'de Gattuso görevden alınabilir

İtalyan basını liderin dokuz puan gerisine düşen Napoli'de teknik direktör Gennaro Gattuso ile yolların ayrılabileceğini iddia etti.

İtalyan basını 'da lider 'ın dokuz puan gerisine düşen 'de teknik direktör Gennaro Gattuso'nun görevden alınabileceğini öne sürdü.

Gattuso'nun görevde kalabilmek için önümüzdeki üç maçtan galibiyetle ayrılması gerektiği ifade edilirken, aksi bir durumda başkan Aurelio De Laurentiis'in genç teknik adamın görevine son vereceği iddia edildi.

Çin'deki görevinden ayrılan Rafael Benitez'in De Laurentiis'in Gattuso'nun yerine düşündüğü isimlerden biri olduğu öğrenilirken, İspanyol çalıştırıcının yanı sıra Walter Mazzarri, Luciano Spalletti ve Massimiliano Allegri'nin de adaylar arasında olduğu bellirtildi.