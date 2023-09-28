Napoli Teknik Direktörü Rudi Garcia, Victor Osimhen krizini yorumladı: "Acemice!"

Napoli Teknik Direktörü Rudi Garcia kulübün TikTok hesabında paylaşılan videonun ardından Victor Osimhen ile yaşanan krizi yorumladı.

Napoli'nin alaycı TikTok videosu Osimhen'i kızdırdı

Osimhen, Udinese'ye gol attıktan sonra sevinmedi

Rudi Garcia son birkaç günde yaşananları acemice buluyor

NE OLDU? Victor Osimhen'in Bologna karşısında kaçırdığı penaltının ardından Napoli'nin TikTok hesabında paylaşılıp silinen alaycı videonun yankıları devam ediyor. Nijeryalı oyuncu, Napoli'ye dair tüm paylaşımlarını sosyal medya hesabından kaldırırken Udinese'ye karşı attığı gole de sevinmedi. Rudi Garcia, Udinese maçının ardından Osimhen krizini değerlendirdi.

NE SÖYLENDİ? Maçın ardından DAZN'a konuşan Napoli Teknik Direktörü Rudi Garcia şunları söyledi: "Son iki gün içinde bazı acemi davranışlar nedeniyle sorun yaşadık. Victor'un videosunu TikTok hesabında yayınlayan kimse onu incitmek istemedi. Kimse kimseyi kırma niyetinde değildi ama dürtüsel olarak bazı tepkiler gösterildi ve bu da anlaşılabilir. Victor kendi sosyal medya hesabında istediğini yapabilir. Söyleyeceğim tek şey bu formayı çok seviyor ve bu sezon da Napoli için her şeyini verecek."

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SIRADA NE VAR? Victor Osimhen krize rağmen Udinese karşısında sahadaydı ve takımının 4-1'lik galibiyetinde 2. golü attı. Nijeryalı oyuncu, 30 Eylül'de Lecce maçında da forma giyip formundan ödün vermeyecek gibi görünüyor.