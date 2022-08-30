Tecrübeli hoca, maç sonunda büyük bir üzüntü yaşarken neye uğradığını şaşırdı.

Spaletti, Serie A karşılaşmasının ardından yedek kulübesinden ayrılıp bir taraftarla tartışmaya yaşadı. Tecrübeli hoca, taraftarlar girdiği konuşmada oldukça gergin görünüyordu. 63 yaşındaki hoca ile taraftar arasındaki tartışmanın dozu artınca bir görevli ikiliyi ayırmak için araya girdi ve tam da o anda bir arbede yaşandı. Spaletti, maçın berabere bitmesine sinirlenen bir Napoli taraftarından küfürler yemekle kalmadı, aynı zamanda taraftar tecrübeli hocaya tokat attı.

Ne söylendi?

"Son derece kaba bir davranış sergileyen Fiorentina taraftarlarının kabalığından konuşabilir miyiz?" dedi koç DAZN ile yaptığı röportajda ve ekledi:

“Orada baştan sona beni rahatsız eden bazı taraftarlar vardı. Yanlarında oturan çocukları var ve söylediklerini tekrar edemiyorum bile şu anda.

"Gerçekten inanılmaz. Sürekli anneme hakaret ve küfür etmeye devam ettiler.

"Annem 90 yaşında, onu artık rahat bırakın! Bu insanlar profesyonel troller."

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Artemio Franchi Stadı'nda oynanan Fiorentina maçının golsüz berabere bitmesinin ardından Napoli patronunu hedef alan tek şey taraftar değildi.

Tecrübeli hocaya doğru bir şişe de atıldı.

Napoli için sırada ne var?

Napoli, bir sonraki mücadelesinde çarşamba günü Lecce'yi Stadio San Paolo'da ağırlayacak.

İtalyan ekibi, yenilmezlik serisini sürdürmek için puan veya puanlar peşinde olacak.

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