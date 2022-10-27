İtalyan hocanın sözleri, Fenerbahçe'nin ne kadar büyük potansiyelli bir stoperi elden çıkarmak zorunda kaldığını gözler önüne seriyor.

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin performansından bir hayli etkilenmiş görünüyor.

İtalyan hoca, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadroya katılan savunmacı için övgü dolu sözler söyledi.

Spaletti, 25 yaşındaki oyuncu için 'canavar' ifadesini kullandı.

Ne söylendi?

Napoli'nin UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında evinde Glasgow Rangers'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Spalletti, Güney Koreli stoper ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Kim Min-Jae'nin inanılmaz bir gücü ve hızı var. Tehlike sezdiği anda iki kat hıza ulaşıyor. Adeta bir canavar gibi. Dinlenmeyi de hiç sevmiyor."

İtalyan hoca, Rangers galibiyeti ile ilgili ise şunları söyledi:

"Harika bir ilk yarı oynadık ve sonra devamı geldi. Sadece gol atmaktaki başarımız değil, kalemizi de gladyatör gibi savunarak fiziksel üstünlükle sahada kalmak çok önemliydi."

Kim Min-Jae ve Napoli'yi ne bekliyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu gruptan çıkmayı başaran Napoli, hafta sonunda yüzünü yeniden İtalya Serie A'ya dönecek.

Spalletti'nin öğrencileri 29 Ekim Cumartesi günü Sassuolo'yu konuk edecek.

Napoli, 1 Kasım Salı akşamı ise Devler Ligi'nde gruptaki son maçta Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak.