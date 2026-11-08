Napoli ile Lazio arasındaki dev maçta pazar günü kazanan çıkmadı. Başkent ekibi Davide Frattesi ile öne geçti ancak Napoli, ikinci yarıda iyi bir maç çıkaran Noa Lang'ın hazırladığı pozisyonda gelen kendi kalesine golle beraberliği yakaladı: 1-1. Lazio liderliğini koruyor. Ancak ezeli rakibi AS Roma yalnızca iki puan gerisinde; pazar akşamı Como ile karşılaşacak Inter de Biancocelesti ile arasındaki farkı bir puana indirebilir.

Napoli-Lazio maçında Hollandalı oyuncu sıkıntısı yoktu. Ev sahibi ekipte Sam Beukema ile Lang, başkent ekibinde ise Kenneth Taylor ile Tijjani Noslin ilk 11'de başladı. Josip Sutalo da maça ilk 11'de çıktı ancak Ajax'tan kiralanan oyuncu, yarım saat sonra kas sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.

İlk bölümde üstün olan taraf Lazio'ydu. Noslin'in tehlikeli ortası az kalsın doğrudan ağlara giderken Napoli kalecisi Vanja Milinkovic-Savic, Gustav Isaksen'in şutunda kurtarış yapmak zorunda kaldı. Diğer tarafta Lang da Lazio kalecisi Christos Mandas'ın zamanında müdahale ettiği bir şutla kendini gösterdi.

Lazio, yarım saat dolmadan ilk golü buldu. Andrea Pinamonti'ye santrforda yer açmak için maça sol kanatta başlayan Noslin, sol taraftan ceza sahasına yöneldi ve koşusunu sürdüren Frattesi'nin önüne güzel bir ara pası bıraktı. Frattesi de sol ayağıyla topu Milinkovic-Savic'in uzanamadığı yakın köşeden ağlara gönderdi: 0-1.

İyi bir maç çıkaran Lang, pasları, çalımları ve ortalarıyla sık sık tehlike yarattı. Yakın mesafeden gol atması gereken ancak Mandas'a kale çizgisinde kurtarış yapma fırsatı veren Rasmus Højlund'un yakaladığı çok net fırsatı da Lang hazırladı.

Lang, bazı Napoli taraftarlarının tepkisini çekmişti ve devre arasına girilirken bir kontra atağı kurallara aykırı biçimde durdurduğu için sarı kart görmüştü. Hollandalı oyuncu, ikinci yarıda Napoli'nin beraberlik golünde önemli rol oynadı. Lang'ın ortasında Lazio savunmacısı Alfonso Pedraza topu kendi kalesine gönderdi: 1-1.

Napoli hemen öne geçmek için yüklenmeye başladı ve gole çok yaklaştı. Sutalo'nun yerine oyuna giren Diogo Leite, Kevin de Bruyne'ün (fazlasıyla) yavaş giden şutunu kale çizgisinin hemen önünden uzaklaştırdı. Lazio teknik direktörü Gennaro Gattuso, Pinamonti ve Floriani Mussolini'nin yerine Fisayo Dele-Bashiru ile Manuel Lazzari'yi oyuna alarak kontrolü yeniden sağlamaya çalıştı.

Lazio gerçekten de kontrolü bir ölçüde geri aldı ve son bölümde 1-2'lik üstünlüğe ulaşacak gibi göründü. Ancak Beukema'nın mükemmel müdahalesi Isaksen'i durdurdu. Maç 1-1 sona erdi; bu sonuç, onuncu sıradaki Napoli'nin yine pek işine yaramadı.