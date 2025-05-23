Napoli, Serie A şampiyonluğunu ilan etti

Cagliari'yi mağlup eden Napoli, ikinci sıradaki rakibi Inter'i geride bırakarak Serie A'da dördüncü şampiyonluğunu ilan etti.

Napoli, Cagliari'yi 2-0 mağlup etti

Serie A'da dördüncü şampiyonluğuna ulaştı

Sezonu rakibi Inter'in 1 puan önünde tamamladı

NE OLDU? Napoli sahasında Cagliari'yi ağırlarken en yakın rakibi Inter ise Como'ya konuk oldu. Napoli, 42. dakikada McTominay ve 51. dakikada Romelu Lukaku'nun golleriyle mutlu sona ulaşarak Serie A'da şampiyonluğunu ilan etti.

Deplasmanda Como'yu 20'nci dakikada de Vrij ve 51'inci dakikada Correa'nın golleriyle 2-0 mağlup eden Inter ise sezonu ikinci sırada tamamladı. De Vrij'in attığı golde Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu asisti yapan isim oldu.

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BÜYÜK RESİM: Sezonu 82 puanla zirvede tamamlayan Napoli, tarihindeki 4'üncü lig şampiyonluğuna ulaştı. Daha önce 1986/87, 1989/90 ve 2022/23 yıllarında şampiyon olan Napoli, Antonio Conte önderliğinde 4'üncü kez Seire A kupasını müzesine götürdü.