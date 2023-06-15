Geçtiğimiz sezon Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'ı çalıştıran Rudi Garcia'nın yeni takımı Napoli oldu.

İtalya Serie A'da tarihi bir şampiyonluk yaşayan Napoli'nin yeni teknik direktörü açıklandı. Sezon sonunda Luciano Spalletti ile yollarını ayıran Napoli, Rudi Garcia'yı göreve getirdi.

İtalyan kulübün resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Napoli'nin yeni teknik direktörü Rudi Garcia oldu!

Hoş geldin Rudi!" ifadeleri yer aldı.

Rudi Garcia, hangi takımları çalıştırdı?

Bir dönem Lille, AS Roma, Marsilya ve Lyon'da görev yapan Rudi Garcia, böylelikle Napoli'de kendisine yeni bir sayfa açtı.

59 yaşındaki Fransız teknik direktör son olarak Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr'ı yönetmişti.