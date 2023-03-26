Güney Koreli stoper, bazı spekülasyonlara sinirlendi ve şu anda tek odak noktasının Napoli olduğunu söyledi.

Napoli'nin gözde stoperi Kim Min-Jae, sergilediği iyi performans ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Güney Koreli stoper, İtalya Serie A'da şampiyonluğun kapısını aralayan takımın en gözde oyuncularından biri haline geldi.

Fenerbahçe'nin eski savunmacısının bu performansı doğal olarak birçok transfer spekülasyonu da beraberinde getirdi.

Özellikle Manchester United'ın Min-Jae ile yakından ilgilendiği bildiriliyor. Ancak Güney Koreli, bu haberlerden biraz rahatsız gibi.

Ne söylendi?

26 yaşındaki oyuncu, haziran ayında serbest kalma maddesini kullanarak İngiltere Premier Lig'e transfer olmak istediği yönünde çıkan iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

"Transfer dedikodularıyla kendimi yoramam çünkü doğru değiller. Bu saçmalıklar yerine, tamamıyla Napoli'ye ve Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumdayım."

Kim Min-Jae'nin 2022-23 sezonu performansı

Güney Koreli, bu sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 35 maça çıktı. Luciano Spalletti'nin öğrencileri bu sezon ligde en az gol yiyen takım konumunda.

71 puanla lider durumda olan Napoli, 27 maçta kalesinde yalnızca 16 gol gördü. Min-Jae'nin başarılı performansının da bunda etkisi olduğu yadsınamaz bir gerçek.