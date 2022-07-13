Sarı-lacivertli takımın yeni sezonda da takımda tutmak istediği Güney Koreli stoper, İtalyan devinin yolunu tutabilir.

Serie A takımlarından Napoli 2023 yazında sona erecek kontratını yenilemeye yanaşmayan Kalidou Koulibaly'nin transferi için Premier Lig ekibi Chelsea ile anlaşmaya varırken, Senegalli stopere alternatif arayışlarına da başladı. Koulibaly'nin transferinden kasasına 40 milyon euro eklemeyi planlayan Napoli'nin transfer planları arasında tanıdık bir isim de yer aldı.

Ekonomik sürdürülebilirlik için mali açıdan nispeten daha düşük maaşlı oyunculara yönelecek olan Napoli'nin stoper planlamasında masada şu an için üç isim var. Bonservisi Brighton'da olmasına rağmen geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Genoa'da geçiren Leo Ostigard ile yakından ilgilenen Napoli, Francesco Acerbi ve Kim Min-Jae ile ilgileniyor.

Acerbi olmazsa Kim Min-Jae

Lazio'nun Alessio Romagnoli'yi kadrosuna katmasının ardından ilk 11'deki yerini kaybedecek gibi görünen Acerbi, Sky Sport'ta yer alan habere göre Napoli'nin favorisi konumunda yer alırken, bu transferde belirleyici nokta Lazio yönetiminin 5 milyon euro'luk bonservis teklifini kabul edip etmeyeceği olacak ve Napoli bu cevaba göre bir tercih yapacak.

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Acerbi için Lazio yönetiminden gelecek cevaba göre Kim Min-Jae için Fenerbahçe yönetiminin kapısını çalma ihtimali bulunan Napoli, bu transfer yarışında ise yalnız olmayacak. Ligue 1 takımlarından Rennes'in de yakın bir ilgi gösterdiği Güney Koreli stoperi kadroda tutmak isteyen Fenerbahçe'nin 20 milyon euro'luk serbest kalma bedelini talep etmesi bekleniyor.

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