Napoli, Hirving Lozano'yu transfer etti

Serie A Kulübünün Başkanı Aurelio De Laurentiis, Meksikalı sol kanat oyuncusunu kadrolarına kattıklarını açıkladı.

Eljif Elmas'ın top koşturduğu takımlarından , ’nın Eindhoven ekibinde forma giyen Meksikalı futbolcu Hirving Lozano’yu transfer etti.

Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis, Twitter hesabından yıldız oyuncunun sözleşme imzaladığı ana ait bir fotoğraf karesini, “Hoşgeldin Hirving” mesajıyla paylaşarak transferi duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada da 24 yaşındaki Meksikalı sol kanat oyuncusunun transferinin tamamlandığını bildirdi.

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Corriere dello Sport gazetesinde yer alan haberde, transferin 38 milyon avro ve ek ücretler karşılığında gerçekleştiği, Lozano'ya da yıllık 4 milyon avroluk bir ücret ödeneceği belirtildi. Haberde, oyuncunun serbest kalma bedelinin ise 130 milyon avro olarak belirlendiği ifade edildi.

2018 Dünya Kupası'nda yıldızını parlatan Chucky lakaplı kanat oyuncusu, PSV Eindhoven formasıyla geçirdiği son iki sezonda 40 gol kaydetti.