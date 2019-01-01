Napoli, Gennaro Gattuso'ya emanet

Carlo Ancelotti’nin görevine son veren Napoli, teknik direktörlüğe Gennaro Gattuso’yu getirdi.

Şampiyonlar Ligi’nde namağlup olarak son 16 turuna yükselmesine karşın ’da şampiyonluk yarışının epey gerisinde kalan , dün akşamki Genk maçının ardından Carlo Ancelotti ile yollarını ayırmıştı.

İtalyan ekibi, Carlo Ancelotti’nin yerine son olarak ’ı çalıştıran Gennaro Gattuso’yu getirdi. Teknik direktörlük kariyerine Palermo’da başlayan 41 yaşındaki Gattuso, daha sonra sırasıyla OFI, Pisa ve Milan'da görev yapmıştı.

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Milan'da önce U19 takımını çalıştıran Gattuso, Montella'nın görevine son verilmesinin ardından önce geçici teknik direktör olmuş daha sonra kulüp kendisiyle yola devam etme kararı almıştı.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Gattuso, "Ancelotti, babam gibidir. Her zaman yanımda ve bana destek olmuştur. O kariyeri boyunca her şeyi kazandı. Benim ise kanıtlayacak çok şeyim var. Bu takımda çok iyi oyuncular var. Hepsi benim oyun anlayışıma uygun. Çok çalışıp bu zor dönemi atlatacağız. Gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Bunun için çok puan toplamalıyız" ifadelerini kullandı.

Serie A'da geride kalan 15 haftada 5 galibiyet 6 beraberlik ve 4 yenilgi alan Napoli, topladığı 21 puanla 7. sırada yer alıyor.