Fenerbahçe, sağ kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle kulüp rekoru kırabilir.

Fenerbahçe'deki harika performansı ile takımın vazgeçilmezi olan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

Sabah'ta yer alan habere göre, İtalya Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden ve önümüzdeki sezonun kadrosunu planlayan Napoli, Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor.

Raporda, Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinden sonra iki kulübün ilişkilerinin iyi olduğu vurgulanırken, Fenerbahçe'nin Kadıoğlu için 25 milyon Euro bonservis ücreti istediği bildiriliyor.

Napoli'nin ise gerek Ferdi gerekse diğer transferler için bir kaynak arayışında olduğu gelen bilgiler arasında. Bu transferin 25 milyon Euro'ya gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, kulüp tarihinin en pahalı futbolcu satışını yapmış olacak.

Ferdi Kadıoğlu'nun 2022/23 sezonu performansı

Sergilediği istikrarlı performans ile 'robot' lakabını alan sağ kanat oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda toplamda 42 maça çıktı.

23 yaşındaki oyuncu söz konusu 42 karşılaşmada üç gol atıp üç de asist yaptı.

Ferdi Kadıoğlu'nu ne bekliyor?

Fenerbahçe'nin anahtar oyuncularından biri olan Kadıoğlu'nun kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu pencereden bakıldığında sarı-lacivertlilerin transferde eli bir hayli güçlü olacak.

Ligde Galatasaray ile şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe, pazar akşamı Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kadıoğlu, Jorge Jesus'un yine en büyük kozlarından biri olacak.