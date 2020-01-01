Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın sözleşmesi uzatıldı.

ekiplerinden , Makedon futbolcusu Eljif Elmas ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Napoli'nin 2019'da 'den transfer ettiği Eljif Elmas, İtalyan ekibinde geçen sezon 36 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

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Öte yandan, Giovanni Di Lorenzo ile Mario Rui'nin sözleşmelerinin de 2025'e kadar uzatıldığı kaydedildi.