Napoli'nin oyun kurucusu Kevin De Bruyne'in Everton'la sürpriz bir Premier League dönüşü yapmak yerine MLS'e veya Suudi Arabistan Pro Ligi'ne gitmesi çok daha olası görülüyor. İtalya'daki mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceğine ilişkin spekülasyonlar yoğunlaştı.

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Everton, deneyimli oyun kurucu için düşük bir olasılık

Football Insider'ın haberlerine göre De Bruyne'in Napoli'den ayrılması hâlinde Everton'a katılmak yerine Kuzey Amerika'ya veya Orta Doğu'ya gitmeyi tercih etmesi bekleniyor. Serie A kulübünün sözleşmesini 12 ay daha uzatma opsiyonu bulunsa da kulüp henüz bu maddeyi kullanmadı. İtalya'ya transfer olmak için daha düşük ücret koşullarını kabul etmiş olmasına rağmen yüksek maaşı, İngiliz kulüpleri için önemli bir engel olmayı sürdürüyor.

Yorumcu, İngiltere'ye dönüşe ihtimal vermiyor

Belçikalı millî futbolcu, Manchester City'den 2025'te ayrıldı . Kupalarla dolu 10 yıllık döneminde altı Premier League şampiyonluğu yaşadı ve yaklaşık 300 gole doğrudan katkı sağladı. Napoli'deki ilk sezonunda yaşadığı fiziksel sorunları geride bırakan De Bruyne, bu sezon 15 maçta dört gol ve iki asistle formunu yeniden buldu.

Gazeteci Pete O'Rourke, Football Insider'ın Transfer Insider podcast'inde Merseyside'a transferinin neden düşük bir ihtimal olduğunu şöyle açıkladı: "De Bruyne yakın zamanda Napoli'den ayrılırsa başka bir lige gitmesi belki daha olası.

"MLS ilgisini çekebilir. Ayrıca Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki birçok kulübün de Belçikalı millî futbolcuyu transfer etme fırsatını değerlendirmek isteyeceğini düşünüyorum.

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"Dolayısıyla şu anki durumda De Bruyne'in Premier League'e dönmesinin pek olası olmadığını söyleyebilirim."

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Orta Doğu'ya transferin mali cazibesi

Napoli'ye katılma kararı, Avrupa'da en üst düzeyde mücadele etmeyi sürdürme isteğini gösterse de eski City yıldızı, kariyerinin ilerleyen döneminde Orta Doğu'ya gitmenin mali cazibesini hiçbir zaman gizlemedi.

2024'te Suudi Arabistan'a transfer olasılığı hakkında konuşan De Bruyne şunları kabul etmişti: "Benim yaşımda her şeye açık olmalısınız. Kariyerimin sonu olabilecek bir dönemde inanılmaz miktarda paradan söz ediyoruz.

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"Bazen bunu düşünmek zorundasınız. Orada iki yıl oynarsam inanılmaz miktarda para kazanabilirim. Daha önce bunun için 15 yıl futbol oynamam gerekti. Hatta henüz o miktara ulaşmamış bile olabilirim.

"Sonrasında bunun ne anlama gelebileceğini düşünmeniz gerekiyor. Ama şu ana kadar bunu düşünmek zorunda kalmadım."

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Ocak transfer dönemi yeni ilgileri beraberinde getiriyor

Napoli, bir yıllık uzatma opsiyonunu kullanmayı geciktirirse orta saha oyuncusunun geleceğine ilişkin belirsizliğin 2027 Ocak transfer dönemi öncesinde gündemi meşgul etmesi bekleniyor. MLS ve Suudi Arabistan'dan gelebilecek tekliflerin yanı sıra Hollanda'nın köklü kulübü PSV Eindhoven da De Bruyne'i sezon ortasında transfer etmek için sürpriz bir aday olarak öne çıktı . İtalyan kulübünün yönetimi oyuncuyu takımda tutmak için kısa sürede harekete geçmezse De Bruyne, yeni yılda yabancı kulüplerle ön sözleşme görüşmeleri yapmakta serbest olacak.