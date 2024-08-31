Napoli'de Victor Osimhen krizi: Kulübe kızdı, kadro dışı kaldı

Al-Ahli hamlesi transferin son gününde gerçekleşmeyen Victor Osimhen, Napoli'de kadro dışı bırakıldı.

Osimhen, Napoli'de kadro dışı kaldı

Forma numarası Lukaku'ya verildi

Al-Ahli'ye transferi son gün gerçekleşmedi

NE OLDU? Victor Osimhen'in Al Ahli hayali transferin son gününde gerçekleşmedi. Sky Sports'un haberine göre, Napoli, Al-Ahli'nin teklif ettiği 80 milyon euro'ya (67 milyon sterlin/88 milyon dolar) ek olarak 5 milyon euro (4 milyon sterlin/5.5 milyon dolar) daha talep etti ve transfer bu nedenle gerçekleşmedi.

Al-Ahli'ye transferi gerçekleşseydi dört sezon boyunca yıllık 40 milyon euro kazanacak olan Osimhen ise Napoli'ye kızgın.

BÜYÜK RESİM: Transferin başarısız olmasının ardından Victor Osimhen ve menajeri, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ve sportif direktör Giovanni Manna ile telefonda öfkeli bir görüşme gerçekleştirdi. Bunun ardından kulüple arası açılan Osimhen'e Napoli bazı yaptırımlarda bulundu.

Haberin devamı aşağıda

NAPOLI'NIN OSIMHEN'E VERDİĞİ CEZA NE? Yaşanan olayların ardından Victor Osimhen, Antonio Conte'nin takımında kadro dışı kaldı. Ayrıca Victor Osimhen'in giydiği 9 numaralı forma, Romelu Lukaku'ya verildi.

SIRADA NE VAR? Napoli bir sonraki maçını 31 Ağustos'ta Parma'ya karşı oynayacak. Anlaşılan Conte, Osimhen'i bir süre kadrodan uzak tutacak.