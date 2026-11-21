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Noa Lang, kendi taraftarının ıslıklarına sahadaki performansıyla yanıt verdi.

Napoli Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Lang'ı yedek kulübesinden oyuna aldı. Lang, Serie A'nın 12. haftasında Torino'ya karşı oynanan iç saha maçının 58. dakikasında Leonardo Spinazzola'nın yerine sahaya çıktı.

Tribünlerinden yükselen ıslıklarla karşılandığı Stadio Diego Armando Maradona'da taraftarlar, millî maçlar nedeniyle lige verilen aradan önce lider Lazio'yla berabere kaldıkları bir önceki maçta tezahüratlarını duyamadığını anlatmak için Curva A'ya yaptığı hareketi Lang'a affetmemişti. Hollandalı forvet sahaya doğru bir motivasyonla çıktı ve 73. dakikada, sağ ayağının dışıyla attığı akıllı pasla boş pozisyona çıkardığı İskoç orta saha oyuncusu Scott McTominay'in kaydettiği 1-0'lık galibiyet golünün gelişiminde rol oynadı.

Golün ardından Napoli yedek kulübesinin neredeyse tamamı ayağa kalkıp Noa Lang'a sarılmak için koştu.

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1999 doğumlu Lang, 2025 yaz transfer döneminde PSV Eindhoven'dan 27 milyon euro bonservis bedeli, 2 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Napoli'ye geldi.

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O tarihten bu yana Napoli formasıyla 40 maça çıktı; 2 gol, 5 asist ve 6 sarı kartlık bir performans sergiledi.

Ocak-Haziran 2026 arasında Türkiye'de Galatasaray'da 2 milyon euro bedelle kiralık oynadı; 19 maçta 2 gol atıp 3 asist yaptı.

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Ardından, Haziran 2030'a kadar sözleşmesinin bulunduğu ve yılda net 2,8 milyon euro kazandığı Napoli'ye döndü.

Bu sezon Lang, Allegri hakkında övgü dolu sözler söylerken önceki teknik direktör Antonio Conte ile ilişkisinin kötü olduğunu da doğruladı.

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Her hâlükârda Lang, Napoli'nin önümüzdeki kış transfer döneminde ayrılabilecek oyuncuları arasında yer almaya devam ediyor.