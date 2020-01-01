Napoli, Cengiz Ünder'in peşinde! 30 milyon euro...
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İtalyan basınından Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için büyük bir transfer iddiası geldi.
Corriere dello Sport’un haberine göre Napoli’nin patronu Gennaro Gattuso yeni sezonda sağ kanadı Cengiz Ünder’e teslim etmek istiyor.
Napoli’nin bu transfer için resmi girişimlerde bulunduğu, Roma’nın da Cengiz için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.
Transferin 30 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi halinde Başakşehir, Roma ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 6 milyon euro’yu kasasına koyacak.
3 sezondur Roma forması giyen Cengiz, çıktığı 86 resmi maçta 17 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.