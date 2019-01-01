Napoli, Carlo Ancelotti'nin görevine son verdi
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Serie A ekibi Napoli, teknik direktörü Carlos Ancelotti ile yollarını ayırdı. Resmi açıklama, Napoli’nin deplasmanda Genk’i 4-0 yenip Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselmesinden birkaç saat sonra yapıldı.
60 yaşındaki teknik adam, bir süredir kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis ile anlaşmazlıklar yaşıyordu.
Serie A’da hayal kırıklığı yaratan Napoli, 15 hafta sonunda zirvenin 17 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor.
Napoli’den ayrılan Carlo Ancelotti ile Premier Lig ekipleri Arsenal ve Everton’ın ilgilendiği iddia ediliyor.