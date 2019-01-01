Napoli, Carlo Ancelotti'nin görevine son verdi

Napoli, Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkılmasına rağmen Carlo Ancelotti’nin görevine son verildiğini duyurdu.

ekibi , teknik direktörü Carlos Ancelotti ile yollarını ayırdı. Resmi açıklama, Napoli’nin deplasmanda Genk’i 4-0 yenip Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselmesinden birkaç saat sonra yapıldı.

60 yaşındaki teknik adam, bir süredir kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis ile anlaşmazlıklar yaşıyordu.

Serie A’da hayal kırıklığı yaratan Napoli, 15 hafta sonunda zirvenin 17 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor.

Napoli’den ayrılan Carlo Ancelotti ile Premier Lig ekipleri ve ’ın ilgilendiği iddia ediliyor.